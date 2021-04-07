Волонтерам Ленобласти предложили активнее участвовать в политике

Волонтерам Ленобласти предложили активнее участвовать в политике
Волонтеров призывают участвовать в выборах. Фото: Gazeta.SPb.ru/Валентин Егоршин

Такое предложение выдвинула партия «Единая Россия».

Партия «Единая Россия» выступила с предложением о более активном участии волонтеров в политике. Об этом сообщает ЛенТВ24.

Инициативу поддержал президент России Владимир Путин: он прокомментировал ее в рамках встречи с активистами движения «Мы вместе». Представители «Единой России» отметили, что готовы помогать общественникам в подготовке к выборам.

Сенатор Совета федерации от Ленобласти Сергей Перминов отметил, что на призыв откликнулись около 1,3 тысяч человек – более трети из них являются волонтерами.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что Путин заявил, что Россия не допустит вмешательства в выборы в Госдуму. Он отметил, что граждане страны должны сделать свой выбор, а задачей властей в этот момент будет защита выбора от любых попыток внешнего вмешательства.

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