8 апреля: что можно и нельзя делать на день Благовеста Гавриила

8 апреля было запрещено выбрасывать остатки пищи, говорили, что их лучше отдать бездомным животным. Фото: Pixabay

8 апреля было запрещено выбрасывать остатки пищи, говорили, что их лучше отдать бездомным животным. Фото: Pixabay

8 апреля православная церковь отмечает день Благовеста Гавриила. О народных приметах рассказывает gazeta.spb.ru.

Архангел Гавриил — один из немногих ангелов, которого почитают и в христианстве, и в иудаизме, и в исламе. Именно ему выпала честь рассказать Деве Марии, что скоро она станет матерью Иисуса Христа.

К Архангелу Гавриилу обращаются с просьбой забеременеть, или когда хотят взять ребенка из приюта.

Святого «просят» о спокойном протекании беременности и о благополучном разрешении.

Его называли Спасителем человечества еще и потому, что он приходил к людям с добрыми вестями.

8 апреля считалось грехом заниматься пряжей, говорили, что нарушив запрет, начнутся проблемы и в личной жизни, и со здоровьем.

В этот день не рекомендовали скупиться. Говорили если нарушить это правило, то век денег не видать.

В праздник Архангела Гавриила предки не говорили о деньгах. Согласно примете, это могло навлечь финансовые трудности.

Девушкам же, по поверьям, 8 апреля необходимо заплетать волосы в прическу. Считалось, что будущий муж будет ходить налево от супруги с распущенными локонами.

Раньше женщины считали, что ни в коем случае нельзя в этот день просить у кого-либо муку, сахар и соль. Это тоже могло вызвать измены мужа.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что можно и нельзя делать на Благовещение 7 апреля.