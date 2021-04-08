8 апреля: что можно и нельзя делать на день Благовеста Гавриила

8 апреля православная церковь отмечает день Благовеста Гавриила. О народных приметах рассказывает gazeta.spb.ru.
Архангел Гавриил — один из немногих ангелов, которого почитают и в христианстве, и в иудаизме, и в исламе. Именно ему выпала честь рассказать Деве Марии, что скоро она станет матерью Иисуса Христа.
К Архангелу Гавриилу обращаются с просьбой забеременеть, или когда хотят взять ребенка из приюта.
Святого «просят» о спокойном протекании беременности и о благополучном разрешении.
Его называли Спасителем человечества еще и потому, что он приходил к людям с добрыми вестями.
8 апреля считалось грехом заниматься пряжей, говорили, что нарушив запрет, начнутся проблемы и в личной жизни, и со здоровьем.
В этот день не рекомендовали скупиться. Говорили если нарушить это правило, то век денег не видать.
В праздник Архангела Гавриила предки не говорили о деньгах. Согласно примете, это могло навлечь финансовые трудности.
Девушкам же, по поверьям, 8 апреля необходимо заплетать волосы в прическу. Считалось, что будущий муж будет ходить налево от супруги с распущенными локонами.
Раньше женщины считали, что ни в коем случае нельзя в этот день просить у кого-либо муку, сахар и соль. Это тоже могло вызвать измены мужа.
Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что можно и нельзя делать на Благовещение 7 апреля.