7 апреля: что можно и нельзя делать на Благовещение

Дева Мария - в христианстве земная мать Иисуса Христа, одна из самых почитаемых личностей и величайшая из христианских святых. Фото: Baltphoto/Дарья Иванова

Дева Мария - в христианстве земная мать Иисуса Христа, одна из самых почитаемых личностей и величайшая из христианских святых. Фото: Baltphoto/Дарья Иванова

7 апреля православная церковь отмечает день Благовещения Пресвятой Богородицы, один из главных праздников верующих. О народных приметах рассказывает gazeta.spb.ru.

В этот день к Деве Марии явился архангел Гавриил и рассказал ей о скором рождении Иисуса Христа.

Согласно примете, еду, которую приготовили на Благовещение, первой должна была съесть беременная женщина, либо хозяйка дома, считалось, что тогда семья будет в безопасности.

Предки верили, как Благовещение проведёшь, таким и будет весь следующий год.

Раньше женщины считали, что если в этот день супругу сказать ровно 40 раз «милый», то он никогда не разлюбит.

В Благовещение запрещалось начинать новые дела, говорили, что они точно не получатся.

Строго-настрого сегодня не давали деньги в долг, да и вообще ничего не дарили, иначе, согласно примете, ровно на год обрекаешь себя на бедность.

Поговаривали, что если сегодня плакать, то до Пасхи и останешься в слезах.

Считалось, что сегодня лучше забыть о тяжелой работе, иначе это подорвет здоровье.

Примета гласила, что если 7 апреля постричь волосы, то это укоротит не только локоны, но и жизнь. Вообще любые эксперименты с волосами наши предки в этот день обходили стороной, потому как это сулило неприятности, грусть, тоску и несчастную любовь.

Сегодня девушкам стоит промолчать о недавно начавшихся отношениях с молодым человеком, считалось, что если нарушить запрет, это непременно приведет к скорому расставанию.

Ранее Gazeta.SPb.ru рассказывала, что можно и нельзя делать в день святого Артемона.