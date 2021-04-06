6 апреля: что можно и нельзя делать в день святого Артемона

6 апреля православная церковь чтит память святого Артемона Солунского. О народных приметах рассказывает gazeta.spb.ru.

История жизни святого Артемона почти неизвестна. Считают, что он родился и жил в городе Селевкии Писидийской (Малая Азия).

Он был нравственным христианином и при том очень набожным. По этой причине святой апостол Павел, когда посещал те места, назначил его первым епископом города.

Павел решил, что более достойной кандидатуры и не сыскать. Апостол не ошибся.

Всю оставшуюся жизнь святитель Артемон посвятил служению Господу и мудрому управлению приходом, который ему доверили.

Также святой изо всех отстаивал бедных и гонимых, за это люди почитали его как заступника обездоленных. Умер Артемон уже будучи очень старым человеком.

6 апреля — это канун Великого праздника Благовещенье. К нему готовились добросовестно. Согласно примете, свое жилище в этот день тщательно убирали, приводили в порядок и двор.

Стол, 6 апреля, должен ломиться от праздничного угощения. Хорошая подготовка к празднику сулила крепким здоровьем домочадцев.

Так вот, предки верили, что все дела стоит закончить до обеда, потому как после полудня строго-настрого запрещен какой-либо физический труд, а также стирка, уборка и даже рукоделие. Все это издавна считается большим грехом.

Говорили, что в этот день нельзя сквернословить, ругаться, обижать людей и животных. Иначе будут одолевать беды.

При этом сегодня лучше отсидеться дома и самим никого не принимать, примета гласит, что если пойти в гости или же встречать их у себя, то непременно отвадишь удачу.

Поговаривали, что 6 апреля стоит забыть о финансовых делах и не заниматься ими, иначе это грозит крупными денежными потерями.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что можно и нельзя делать 5 апреля в день памяти Никона Печерского.