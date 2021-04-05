5 апреля: что можно и нельзя делать в день Никона Печерского

5 апреля верили, что если денежные средства упрятать, то вскоре будет сделана крупная покупка. Фото: pixabay.com

5 апреля верили, что если денежные средства упрятать, то вскоре будет сделана крупная покупка. Фото: pixabay.com

5 апреля православная церковь чтит память преподобного Никона Печерского. О народных приметах рассказывает gazeta.spb.ru.

О том, когда Никон Печерский родился доподлинно неизвестно. Знают только, что его семья была знатной и состоятельной.

При этом, о жизни Никона до появления в Киево-Печерском монастыре история умалчивает.

Среди монахов он пользовался большой любовью и авторитетом, а в 1078 году единогласно избран игуменом Печерского монастыря.

Однако в 1096 году его пленили половцами вместе с другими монахами.

Три года Никон терпел голод и муки от своего хозяина.

А чтобы преподобный не сбежал, ему подрезали жилы на ногах. Но несмотря на это, он просто исчез на глазах у своих невольников.

Позднее, когда киевляне и половцы заключили мир, то бывший хозяин посетил Киево-Печерский монастырь.

Там он увидел своего бывшего пленника. После этого мужчина поверил в Бога. Помимо этого чуда, было еще множество других.

Известно, что при Никоне в Печерской лавре создали школы иконописи.

Поэтому преподобный считается отцом летописной науки.

5 апреля, в день Никона Печерского предки говорили, что ни в коем случае нельзя оставлять дом в беспорядке, иначе семью коснется кризис, и жилище навсегда покинет счастье.

Для того, чтобы в доме не поселилась нечисть, согласно примете, надо было хорошенько убрать свою обитель, вытряхнуть постели, матрасы, отмыть окна, двери и полы. Говорили, что тогда в семье воцарится мир, покой и гармония.

Предки верили, что 5 апреля нельзя спать на чьей-то подушке, считалось, что она передаст плохие мысли того, кто раньше на ней спал.

Женщинам, по примете, запрещалось менять прическу, верили, что тогда настигнут проблемы в личной жизни.

А если же замужняя девушка вздумает покрасить волосы в другой цвет, то поговаривали, что супруг непременно будет ходить налево.

Издревле думали, что сегодня, не стоит пересчитывать, перекладывать деньги с место на место. Считалось, что это приведет к неожиданным тратам.

В день Никона Печерского предки знали, что нельзя обманывать, льстить и лицемерить, этим без труда накликаешь неудачу и печаль.

Примета гласит, что сегодня нельзя ходить на рыбалку, добыча будет бедной, при этом, согласно примете, жители водного царства 5 апреля разгневаны и могут утащить рыбака на дно.

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