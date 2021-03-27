27 марта: что можно и нельзя делать в Венедиктов день

В Венедиктов день не стоит ходить в гости к человеку, у которого есть чувство неуверенности в себе. Фото: Pixabay

В Венедиктов день не стоит ходить в гости к человеку, у которого есть чувство неуверенности в себе. Фото: Pixabay

27 марта православная церковь чтит память преподобного Венедикта Нурсийского. О народных приметах рассказывает gazeta.spb.ru.

Святой Венедикт родился в 480 году в Италии в Нурсии. Он был основателем западного монашеского ордена бенедиктинцев.

Венедикт удостоился дара прозрения и чудотворения. Многих он исцелял молитвами. И даже свою кончину преподобный предсказал заранее, он умер в возрасте 67-ми лет.

В народе праздник имеет еще одно название — «Скотник». Потому, что к этому дню у овец, лошадей и коров начинается линька.

В ночь с 26 на 27 марта очень важны сны. Особенно для тех, кто родился в этот день. Предки верили, что во сне можно увидеть своего врага.

В Венедиктов день говорили, что нужно как можно реже смотреться в зеркало. Потому что 27 марта оно вытягивает из людей жизненную силу.

Предки верили, что сегодня нельзя крутиться в новой одежде, примерять вещи или делать уходовые процедуры. Потому что, опять же, велика вероятность часто смотреть в зеркало.

Согласно примете, в этот день стоит ограничить использование ножей и других острых предметов. Говорили, что это непременно приведет к ссорам и даже потасовкам в семье.

Предкам запрещалось 27 марта спать на несвежем белье или пользоваться старым полотенцем, а также надевать грязную одежду. Верили, что если нарушить запрет, то в покое не оставят хронические болезни.

Сегодня не допускали, чтобы пустовал холодильник, иначе придется долго голодать.

Не желательно 27 марта общаться с руководством по поводу увеличения зарплаты или повышения на службе, говорят это сулит увольнением или же желаемого вы все равно не получите.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что исследователи из Бразилии смогли обнаружить, что мерцающие цвета осьминога в момент его сна скорее всего могут говорить о том, что он находится в состоянии, напоминающем быстрый сон.