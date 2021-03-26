26 марта: что можно и нельзя делать в Никифоров день 

26 марта: что можно и нельзя делать в Никифоров день 
Предки считали, что сегодня из спячки выходит медведь. Фото: gov.spb.ru

26 марта православная церковь чтит память святителя Никифора исповедника. О народных приметах рассказывает gazeta.spb.ru.

Никифор родился в Константинополе. Его родители воспитали сына в сына в благочестии и богобоязненности.

Никифор много читал, в основном, книги на духовную тематику.

Благодаря своим знаниям он отстоял православную веру и иконы на VII Вселенском соборе в 787 году.

А через 19 лет после смерти патриарха в Константинополе он постригся в монаха, принял священнический сан и занял патриарший престол.

В период правления Льва V Армянина в который раз была объявлена война иконоборческой ереси.

Патриарх Никифор все равно продолжал открыто исповедовать православие. За это его отлучили от церкви и сослали в изгнание. После 13-летней ссылки в 828 году Никифор умер.

26 марта необходимо пристальное внимание обратить на свою одежду. Согласно народным приметам, в этот день не надо надевать черные вещи, чтобы вскоре не пришлось оплакивать близких.

Главной традицией наших предков сегодня был поход на рыбалку, считали, что улов в этот день должен порадовать.

Согласно поверью, женщины сегодня пекли пироги, отмечалось, что не готовили пироги с картошкой – это к траурным событиям в семье.

Верили, что сегодня нельзя причинять вред деревьям, иначе можно навлечь болезни на весь род.

Считалось, что вода в этот день очень целебная, купание сегодня, даже в собственном доме, оздоровляло на долгое время.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что можно и нельзя делать 25 марта в день Феофана Исповедника.

народные приметы православие православная церковь приметы


 

Новости партнеров
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
В Петербурге спустили на воду подлодку «Магадан» для ...
Кремль не будет реагировать на заявление жены Навального о его плохом ...
Комиссия ЗакСа защитила от застройки Муринский и Ржевский лесопарк
К началу 2022 года в ОЭЗ Петербурга построят инновационный центр за 924 млн ...
Юрист рассказала, почему нельзя потратить деньги, поступившие на карту, «по ...
Политолог Александр Конфисахор: Макаров растворится среди депутатов Госдумы
26 марта: что можно и нельзя делать в Никифоров день
Россельхознадзор в Петербурге вернул 3,5 тонны сельди, прибывшей с ...