В Петербурге за сутки коронавирус унес жизни 33 человек

В Петербурге за сутки скончались человек. Фото: комитет по здравоохранению

В Петербурге за сутки скончались человек. Фото: комитет по здравоохранению

В Петербурге продолжают обновлять данные о числе летальных исходов пациентов с Covid-19. За сутки болезнь унесла жизни 33 человек.

Об этом стало известно в четверг, 8 апреля. Как сообщили в оперативном штабе по борьбе с новым вирусом, число погибших от вируса петербуржцев с начала пандемии достигло 12 521.

Побороть болезнь за последние 24 часа удалось 938 пациентам. С начала пандемии выздоровели 355 627 горожан.

По суточному приросту заболевших COVID-19 среди российских регионов город находится на втором месте — 695 новых инфицированных. На первой строчке списка оказалась Москва, где коронавирус подхватили еще 2 024 человек. Третье место у Подмосковья — 567 новых ковид-пациентов. А в Ленобласти за указанный период заражение коронавирусом подтвердили у 91 человек.

Напомним, что 30 января 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила эту вспышку чрезвычайной ситуацией в области общественного здравоохранения, имеющей международное значение, а 11 марта — пандемией.

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