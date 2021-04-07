В Кингисеппском районе построят завод по переработке мусора

Завод появится на территории промплощадки «Фосфорит».

В Кингисеппском районе построят завод по глубокой переработке мусора на территории промзоны «Фосфорит». Об этом 7 апреля пишет ТАСС.

Известно, что санитарная зона составит два километра, что значительно превышает нормативы, так что переживать об экологической обстановке не стоит, заявил губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко.

Политик убежден, что место выбрано идеальное. На выбранной площадке спустя некоторое время появится сразу несколько подобных заводов. Проект в ближайшее время будет рассмотрен специалистами, которые выскажут свое мнение.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что карьер «Воронцовское» не будут застраивать мусорным полигоном или заводом. Сейчас на карьере «Воронцовское» идет рекультивация. Там утилизируют незагрязненный грунт и вскрышные породы с ближайшего месторождения недр «Совиное».