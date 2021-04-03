Карьер «Воронцовское» не будут застраивать мусорным полигоном или заводом

Дрозденко опроверг слухи и напомнил, как на самом деле обстоит дело. Фото: Администрация Ленинградской области

Дрозденко опроверг слухи и напомнил, как на самом деле обстоит дело. Фото: Администрация Ленинградской области

В социальных сетях вновь начали распространять слухи о застройке карьера «Воронцовское». Якобы там хотят построить мусорный полигон или мусоросжигающий завод. Губернатор Ленобласти Александр Дрозденко опроверг слухи и напомнил, как на самом деле обстоит дело.

Как сообщает Online47, областное правительство уже давно приняло решение о поэтапном закрытии всех мусорных полигонов и запрете на строительство мусоросжигающих заводов.

Один из жителей Выборгского района написал губернатору в Instagram. Он спросил, будут ли размещать мусорный полигон на карьере «Воронцовское» и мусоросжигающий завод на карьере «Островское». При этом строительство ни того, ни другого не планировалось.

«Нет конечно. Я не понимаю, зачем разносят вранье в сети. Нет и не было планов строить в области заводов по сжиганию мусора, только глубокая сортировка», — ответил Дрозденко.

Сейчас на карьере «Воронцовское» идет рекультивация. Там утилизируют незагрязненный грунт и вскрышные породы с ближайшего месторождения недр «Совиное».

Что касается карьера «Островское», застраивать его также не будут.

«Современные технологии переработки мусора, которые мы обязуем применять при работе с отходами на территории региона, обязательно предполагают сортировку и глубокую переработку, но никак не сжигание. Вопрос строительства мусоросжигающих заводов в Ленинградской области не рассматривается. Это наша принципиальная позиция», — подчеркнул глава региона.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что рекультивация мусорного полигона «Красный Бор» под Петербургом обойдется минимум в 10 млрд рублей.