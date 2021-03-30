Рекультивация мусорного полигона «Красный Бор» под Петербургом обойдется минимум в 10 млрд рублей

По словам заместителя председателя правительства РФ Виктории Абрамченко, стоимость работ по рекультивации полигона «Красный Бор» рядом с Колпино превысит 10 млрд рублей.

По словам вице-премьера, проектно-изыскательные работы, которые на данный момент близятся к завершению, должны подтвердить, что предложенные технологии действительно будут эффективными в борьбе с отходами на полигона и помогу снизить класс их опасности.

Абрамченко подчеркнула, что угрозы разлива воды, наполняющей карты полигона из-за паводка, нет. Из 70 карт 65 (с твердыми фракциями) закрыты грунтом, а за еще пятью (с жидкими фракциями) наблюдают специалисты «Росатома». Напомним, что «Красный Бор» занимается больше 67 гектаров, на 46,7 из которых складируются отходы. К 2014 году, моменту закрытия полигона, на нем накопилось 2 млн тонн мусора.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что проектную документацию по рекультивации «Красного Бора» должны сдать в декабре 2021 года.