Проект рекультивации полигона «Красный Бор» в Ленобласти сдадут в декабре

Полигон "Красный Бор" находится в 30 км от центра Петербурга и в 6 км от города Колпино. С 1969 по 2014 год здесь накопилось около 2 млн тонн промышленных отходов, в том числе около 700 тысяч тонн жидких токсичных отходов. На территории находится порядка 3 млн тонн загрязненных отходами грунтов. Фото: Baltphoto/Ирина Мотина

Полигон "Красный Бор" находится в 30 км от центра Петербурга и в 6 км от города Колпино. С 1969 по 2014 год здесь накопилось около 2 млн тонн промышленных отходов, в том числе около 700 тысяч тонн жидких токсичных отходов. На территории находится порядка 3 млн тонн загрязненных отходами грунтов. Фото: Baltphoto/Ирина Мотина

Глава управления экологического инжиниринга ФГУП «Федеральный экологический оператор» (входит в «Росатом») Михаил Щербаков заявил, что проект рекультивации мусорного полигона «Красный Бор» под Петербургом сдадут в декабре 2021 года, после прохождения всех необходимых экспертиз.

Выйти на экспертизу специалисты планируют грядущей осенью, а в 2024 году проект рекультивации должен завершиться полностью, включая высадку растений. В конечном итоге, на месте полигона спустя 3-4 года должен появиться зеленый холм.

Сейчас, как объяснил Щербаков, проводится монтаж опытно-промышленной установки для очистки жидких фракций из открытых карт полигона — около 340 тысяч кубометров. В результате преобразований получится чистая вода, пригодная для рыбного хозяйства, и концентрат, который переработают в технический грунт. Им заполнят котлованы и пустоты, оставшиеся после выкачки воды.

Кроме того, по периметру полигона выстроят многослойную завесу шириной в пять метров, которую оборудуют датчиками для наблюдения. Обезопасить территорию планируют минимум на сто лет.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что из бюджета Петербурга выделили 25 млн рублей на запуск единого мусорного оператора.