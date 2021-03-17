Власти Петербурга выделили 25 млн рублей для работы единого мусорного оператора

Власти Петербурга выделили 25 млн рублей для работы единого мусорного оператора
В городе думают о том, чтобы разработать с мусором раз и навсегда. Фото: pixabay.com

Эти средства помогут компании начать работу.

Из бюджета Санкт-Петербурга выделили 25 миллионов рублей в уставной капитал АО «Невский экологический оператор». Эти средства нужны, чтобы разработать единую для Северной столицы и Ленобласти концепцию обращения с отходами. Об этом сегодня,17 марта, сообщили в пресс-службе Смольного.

Губернатор Александр Беглов отметил, что город выполнил свою часть обязательств на этапе создания единого мусорного оператора. Известно, что на эти средства комитет имущественных отношений приобрел 25% + 1 акцию организации.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что жители Петербурга просят спасти их от строительства мусоросортировочной станции в Невском районе.

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