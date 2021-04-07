Экс-губернатор Хабаровского края Фургал заразился коронавирусом

Экс-губернатор Хабаровского края Фургал заразился коронавирусом
Экс-губернатор Хабаровского края Сергей Фургал. Фото: khabkrai.ru

Адвокат политика пытается сделать все, чтобы ему оказали профессиональную медпомощь.

Адвокат бывшего губернатора Хабаровского края Сергея Фургала рассказал, что у его подзащитного диагностировали заражение коронавирусом. Сейчас он находится в следственном изоляторе и нуждается в профессиональной медпомощи. Об этом пишет РИА Новости.

Он отмечает, что у Фургала поднялась температура до 38 градусов. Адвокат надеется на смягчение меры пресечения и на то, что политику окажут помощь. Напоминаем, что Фургала обвиняют в организации убийств нескольких предпринимателей, а также в покушении на убийство. Свою вину экс-губернатор не признает.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что экс-губернатору Хабаровского края Фургалу предъявили окончательное обвинение. Ему инкриминируют сразу несколько серьезных преступлений.

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