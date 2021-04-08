Поклонники подозревают, что Настя Каменских беременна

Поклонники подозревают, что Настя Каменских беременна
Каменских заинтриговала своих поклонников. Фото: скриншот Instagram

Артистку активно поздравляют с наступлением беременности после фотографии в купальнике.

Певица Настя Каменских выложила фотографию в купальнике и спровоцировала слухи о собственной беременности. Снимок появился в Instagram-аккаунте.

Сейчас Каменских проводит время в Мексике. На фотографии она демонстрирует свой леопардовый купальник. В посте сказано, что артистка ожидает, что поездка изменит ее жизнь навсегда. Поклонники обратили внимание на слегка округлившийся животик Каменских и предположили, что она имеет в виду беременность.

«Настя, вас можно поздравить? По-моему, появился животик»,

— пишет один из пользователей.

Сама артистка не спешит комментировать слухи и продолжает наслаждаться отдыхом. Напоминаем, что в 2019 году она вышла замуж за рэпера Потапа, с которым долгое время выступает.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что Каменских шокировала поклонников кардинальной сменой имиджа.

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