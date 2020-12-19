Каменских шокировала поклонников кардинальной сменой имиджа

Певица Настя Каменских появилась перед поклонниками в кардинально новом образе. Фанаты поддержали любимую артистку, отметив, что ей идет короткая стрижка.
Новый пост звезда опубликовала в своем Instagram-аккаунте. Она записала небольшое видео, в котором позировала перед объективом камеры с челкой по брови. В комментариях пользователи отметили, что новая прическа идет певице, а также делает ее моложе.
«Такая хорошенькая и выглядишь, как девчонка», — написала подписчица.
«Настя, красотка, классный образ», — добавил поклонник.
Не обошлось и без критики. Отдельные фолловеры решили, что певице было лучше с длинными кудрявыми волосами.
Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что Каменских порадовала фанатов откровенным фото в кружевном белье.