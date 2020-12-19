Каменских шокировала поклонников кардинальной сменой имиджа

Певица Настя Каменских появилась перед поклонниками в кардинально новом образе. Фанаты поддержали любимую артистку, отметив, что ей идет короткая стрижка.

Новый пост звезда опубликовала в своем Instagram-аккаунте. Она записала небольшое видео, в котором позировала перед объективом камеры с челкой по брови. В комментариях пользователи отметили, что новая прическа идет певице, а также делает ее моложе.

«Такая хорошенькая и выглядишь, как девчонка», — написала подписчица. «Настя, красотка, классный образ», — добавил поклонник.

Не обошлось и без критики. Отдельные фолловеры решили, что певице было лучше с длинными кудрявыми волосами.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что Каменских порадовала фанатов откровенным фото в кружевном белье.