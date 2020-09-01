Каменских порадовала фанатов откровенным фото в кружевном белье

Каменских порадовала фанатов откровенным фото в кружевном белье
Настя Каменских. Фото: instagram.com/kamenskuх

Украинская поп-певица Настя Каменских опубликовала откровенное фото, на котором она одета в ажурный легкий пеньюар на голое тело.

Снимок звезда разместила на своей страничке в Instagram. Она позировала во время своей любимой процедуры — скрабирования тела. Каменских рассказала, что это помогает ей бороться с отечностью.

«Любовь к себе, спорт, правильное питание и правильный уход — все это делает женское тело красивым и подтянутым», — написала звезда.

В комментариях под постом поклонники оставили множество восторженных комментариев.

«Королева красоты», — написал пользователь.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что Потап рассказал о бурном сексе с Настей Каменских в необычных местах. Артисты вместе уже 11 лет, но поженились они только в прошлом году. Потап не скрывает, в их браке по-прежнему бурлит страсть.

Узнать подробнееМедиаКартель3 000 000 читателей в один клик
инстаграм настя каменских потап и настя


 

Новости партнеров
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
Закон о внесудебном банкротстве частных лиц в России вступил в силу
Легковушка улетела в отбойник на КАД, других не задело чудом
«Иридато групп» поселит свои шоу-румы в Доме мод на Петроградке
Иномарка снесла мотоцикл на Арсенальной
Каменских порадовала фанатов откровенным фото в кружевном белье
Трамп заявил о создании оперативного центра по борьбе с беспорядками
В Петербурге многоквартирные дома уже готовы к зиме
Поклонники заподозрили Валерию в пластике лица