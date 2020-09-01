Каменских порадовала фанатов откровенным фото в кружевном белье

Украинская поп-певица Настя Каменских опубликовала откровенное фото, на котором она одета в ажурный легкий пеньюар на голое тело.

Снимок звезда разместила на своей страничке в Instagram. Она позировала во время своей любимой процедуры — скрабирования тела. Каменских рассказала, что это помогает ей бороться с отечностью.

«Любовь к себе, спорт, правильное питание и правильный уход — все это делает женское тело красивым и подтянутым», — написала звезда.

В комментариях под постом поклонники оставили множество восторженных комментариев.

«Королева красоты», — написал пользователь.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что Потап рассказал о бурном сексе с Настей Каменских в необычных местах. Артисты вместе уже 11 лет, но поженились они только в прошлом году. Потап не скрывает, в их браке по-прежнему бурлит страсть.