Машину каршеринга использовали не по назначению: в Петербурге авто набили попкорном, покатались, разбили и бросили у моста

В Петербурге на Васильевском острове очевидец наблюдал, как молодые люди воспользовались услугами каршеринга, который полностью набили попкорном. Об этом сообщили в группе «ВКонтакте» «ДТП и ЧП Петербурга».

На Васильевском острове у моста неизвестные катались на арендованном автомобиле, который был чуть ли не под крышу забит воздушной кукурузой.

Свидетель происходящего рассказал, что сначала молодые люди просто разъезжали на машине полной попкорна.

Затем что-то пошло не так и автомобиль въехал в какое-то ограждение, в результате чего авто было разбито.

Очевидец также сообщает, что водители еще некоторое время постояли у машины, а потом убежали.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в ночь на 8 апреля во Фрунзенском районе Петербурга произошло серьезное ДТП. Авария произошла на пересечении улицы Ярослава Гашека и Купчинской улицы. По словам очевидцев, проезжую часть не смогли поделить две легковушки.