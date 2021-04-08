В Колпино две цыганки сняли порчу с денег пенсионерки, стоимость услуг составила 180 тыс. рублей

В Колпинском районе Петербурга возбуждено уголовное дело по факту мошенничества. Об этом стало известно gazeta.spb.ru.

В городе Колпино 7 апреля 67-летняя женщина рассказала о том, что днем ранее к ней подошли две неизвестные женщины и сообщили, что ей необходимо срочно снять порчу с денежных средств.

Затем потерпевшая взяла у себя в квартире 180 тыс. рублей и отдала их неизвестным женщинам.

Сообщается, что есть видео с камер наблюдения. Записи просмотрены оперативниками и изъяты.

Отмечается, что обе преступницы цыганской внешности и были одеты в темные пальто, на лицах обеих были надеты медицинские маски.

Одной из них около 70-ти лет, второй примерно 50-55 лет.

Правоохранительные органы возбудили уголовное дело по статье «Мошенничество при получении выплат».

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Колпино две колдуньи сняли порчу с пенсионерки за 102 тыс. рублей.