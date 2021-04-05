В Колпино две колдуньи сняли порчу с пенсионерки за 102 тыс. рублей

В Колпинском районе Петербурга возбуждено уголовное дело по факту мошенничества. Об этом стало известно gazeta.spb.ru.
75-летняя жительница Колпино обратилась в полицию.
Она сообщила, что днем ранее две неизвестные женщины под предлогом снятия порчи взяли с пенсионерки 102 тыс. рублей, три кольца, две цепочки и два кулона.
Так общая сумма ущерба составила около 133 тыс. рублей.
Обеим женщинам, по информации следствия, около 55-60 лет.
Одна из них среднего телосложения, со светло-русыми волосами и ростом около 155-160 сантиметров.
Вторая же плотного телосложения и ростом примерно 175 сантиметров.
Полиция изъяла следы обуви женщин.
Правоохранители возбудили уголовное дело по статье мошенничество.
Ранее Gazeta.SPb сообщала, что полиция разыскивает мужчину с пистолетом, ограбившего отделение микрозаймов в Колпино.