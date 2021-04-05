В Колпино две колдуньи сняли порчу с пенсионерки за 102 тыс. рублей

Обе колдуньи были в штанах черного цвета и черных ботинках.Фото: Baltphoto/Андрей Пронин

Обе колдуньи были в штанах черного цвета и черных ботинках.Фото: Baltphoto/Андрей Пронин

В Колпинском районе Петербурга возбуждено уголовное дело по факту мошенничества. Об этом стало известно gazeta.spb.ru.

75-летняя жительница Колпино обратилась в полицию.

Она сообщила, что днем ранее две неизвестные женщины под предлогом снятия порчи взяли с пенсионерки 102 тыс. рублей, три кольца, две цепочки и два кулона.

Так общая сумма ущерба составила около 133 тыс. рублей.

Обеим женщинам, по информации следствия, около 55-60 лет.

Одна из них среднего телосложения, со светло-русыми волосами и ростом около 155-160 сантиметров.

Вторая же плотного телосложения и ростом примерно 175 сантиметров.

Полиция изъяла следы обуви женщин.

Правоохранители возбудили уголовное дело по статье мошенничество.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что полиция разыскивает мужчину с пистолетом, ограбившего отделение микрозаймов в Колпино.