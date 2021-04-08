Испытавших вакцину «ЭпиВакКорона» проверят в мае на иммунитет

Добровольные участники клинических испытаний вакцины от коронавируса «ЭпиВакКорона», которые проводились прошлым летом, в мае обследуют на иммунитет, чтобы определить срок защиты, который дает препарат.

Об этом рассказал гендиректор Государственного научного центра вирусологии и биотехнологии «Вектор» Роспотребнадзора Ринат Максютов.

«Участники исследований, начавшихся летом, придут в мае как раз для определения продолжительности защиты, обеспечиваемой вакциной «ЭпиВакКорона»», — цитирует его РИА «Новости».

Ожидается, что вакцина будет защищать в течение года, отметил он.

«ЭпиВакКорона» — вторая (после «Спутника V») зарегистрированная в России вакцина для профилактики ковида. Препарат разработал Государственный научный центр «Вектор».

Прививка препаратом «ЭпиВакКорона» ставится в два этапа с перерывом в 21 день. Каждую инъекцию вводят в мышцу плеча. Ученые пока не выявили ни одного побочного эффекта у препарата.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что в России уже стартовала массовая вакцинация от коронавируса. Сейчас в стране зарегистрированы две вакцины: «Спутник V» и «ЭпиВакКорона». Разработчики центра «Вектор» рассказали, как работает второй препарат.