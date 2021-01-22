Россиянам объяснили, как работает пептидная вакцина «ЭпиВакКорона»

Россиянам объяснили, как работает пептидная вакцина &#171;ЭпиВакКорона&#187;
"ЭпиВакКорона" получила регистрацию в октябре 2020 года. Фото: Роспотребнадзор

В России уже стартовала массовая вакцинация от коронавируса. Сейчас в стране зарегистрированы две вакцины: «Спутник V» и «ЭпиВакКорона». Разработчики центра «Вектор» рассказали, как работает второй препарат.

Специалисты заявили в беседе с РИА Новости, что препарат содержит три фрагмента белка-шипа, который выявили в коронавирусе. Шипы — это пептиды, которые по составу схожи с белками коронавируса. Они в свою очередь прикрепляются к белку-носителю, поэтому строение препарата напоминает строение SARS-CoV-2. Однако все компоненты препарата исключительно синтетические: в вакцине нет ни живых элементов, ни антибиотиков, ни консервантов.

С помощью носителя пептиды достигают нужных клеток и стимулируют выработку антител. После этого организм способен самостоятельно распознавать коронавирус и защищаться от него.

Прививка препаратом «ЭпиВакКорона» ставится в два этапа с перерывом в 21 день. Каждую инъекцию вводят в мышцу плеча. Ученые пока не выявили ни одного побочного эффекта у препарата.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в Германии впервые нашли случай заболевания бразильским штаммом COVID-19.

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