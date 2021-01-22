В Германии впервые нашли случай заболевания бразильским штаммом COVID-19

В Германии впервые нашли случай заболевания бразильским штаммом COVID-19
Бразильский штамм коронавируса нашли в Германии. Фото: pixabay

В Германии выявили первый в стране случай заражения бразильским штаммом коронавируса, сообщил министр по социальным делам земли Гессен Кай Клозе.

Как отмечает агентство DPA, инфицированный пациент прилетел из Бразилии во Франкфурт-на-Майне. Он сдал тест на коронавирусную инфекцию, которая показала, что немец заразился мутацией коронавируса, которая широко распространена в Бразилии. При этом зараженный пока болеет без каких-либо симптомов ковида.

Новая мутация коронавируса в Бразилии была обнаружена под конец 2020 года. Есть вероятность, что она возникла в штате Рио-де-Жанейро. По сведениям экспертов из Британии, существует две мутации бразильского штамма. Власти Бразилии проверяют информацию о том, стала ли новая мутация доминирующей в штате.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что Борис Джонсон предупредил о смертельной опасности британского штамма коронавируса.

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