Борис Джонсон предупредил о смертельной опасности британского штамма коронавируса

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон заявил, что британский штамм коронавируса оказался более смертоносным, чем обычный SARS-CoV-2.

На брифинге были представленные данные, согласно которым, при заражении обычным штаммом коронавируса погибают около 10 человек из тысячи заболевших, тогда как при новой мутации это число достигает 13-14. В настоящее время Соединенное Королевство лидирует по суточной смертности от коронавирусной пневмонии.

При этом политик заверил, что используемые в стране вакцины Pfizer и AstraZeneca эффективно защищают от нового штамма.

О новом штамме коронавируса стало известно в середине декабря 2020 года. Ученые предполагают, что он на 50-70% заразнее обычного варианта SARS-CoV-2.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в Роспотребнадзоре рассказали, когда переболевшие COVID-19 могут прививаться.