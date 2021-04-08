Десятки вакцинированных «ЭпиВакКороной» заболели коронавирусом

Гендиректор «Вектора» Ринат Максютов сообщил о случаях, когда люди заболевали коронавирусом после прививки новой вакциной «ЭпиВакКорона. Он объясняет это тем, что у вакцинированных не сформировался иммунитет.

Во время исследований на людях преклонного возраста, из 150 человек после первой вакцинации заболело только седьмая часть вакцинированных. Максютов отметил, что всегда есть около 10% населения, которые не получают иммунитет в ответ на любые вакцины.

Участники клинических испытаний «ЭпиВакКороны» сами проверили у себя уровень антител. Их результаты стали ниже значения минимум у 33% вакцинированных. Некоторые из них сказали, что заболели коронавирусом после вакцинации. Они направили 2 открытых письма в Минздрав.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что испытавших вакцину «ЭпиВакКорона» проверят в мае на иммунитет.