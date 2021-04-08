В Петербурге задержали мужчину, который почти два года был в федеральном розыске

В Петербурге задержали мужчину, который почти два года был в федеральном розыске
Мужчину заключили под стражу. Фото: pixabay

В Петербурге задержали уроженца Астраханской области, находящегося в федеральном розыске. Об этом стало известно gazeta.spb.ru.

В Калининском районе Северной столицы 7 апреля оперативники задержали 31-летнего уроженца Астраханской области, который находился в федеральном розыске.

Как стало известно, в 2018 году задержанный предложил потерпевшему оформить на имя последнего потребительский кредит, чтобы купить бытовую технику и музыкальную аппаратуры.

Задержанный обещался систематически вносить ежемесячные платежи, однако после приобретения техники мужчина отказался гасить кредит, а затем скрылся.

Так, мошенник причинил ущерб более чем на 65 тыс. рублей.

В начале осени 2019 мужчину объявили в розыск. И только в сейчас его поймали в Петербурге.

31-летнего уроженца Астраханской области заключили под стражу.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Петербурге возбудили уголовное дело о публичном оправдании терроризма.

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