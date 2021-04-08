В Петербурге задержали мужчину, который почти два года был в федеральном розыске

В Петербурге задержали уроженца Астраханской области, находящегося в федеральном розыске. Об этом стало известно gazeta.spb.ru.
В Калининском районе Северной столицы 7 апреля оперативники задержали 31-летнего уроженца Астраханской области, который находился в федеральном розыске.
Как стало известно, в 2018 году задержанный предложил потерпевшему оформить на имя последнего потребительский кредит, чтобы купить бытовую технику и музыкальную аппаратуры.
Задержанный обещался систематически вносить ежемесячные платежи, однако после приобретения техники мужчина отказался гасить кредит, а затем скрылся.
Так, мошенник причинил ущерб более чем на 65 тыс. рублей.
В начале осени 2019 мужчину объявили в розыск. И только в сейчас его поймали в Петербурге.
31-летнего уроженца Астраханской области заключили под стражу.
Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Петербурге возбудили уголовное дело о публичном оправдании терроризма.