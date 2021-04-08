Песков заявил о нехватке мигрантов в России для реализации планов

Количество мигрантов в России значительно сократилось за последний год, и сейчас их даже недостаточно для реализации амбициозных проектов. Об этом заявил журналистам в четверг пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Он объяснил, что речь идет прежде всего о строительстве. Россия сейчас много строит, но она должна строить ещё больше. Надо больше рабочих рук, но их стало меньше из-за коронавируса. Песков также заявил, что мигранты нужны и в сельском хозяйстве, поэтому можно сказать, что в России действительно дефицит мигрантов.

Пресс-секретарь президента также обсудил и учёт детей мигрантов. Он отметил, что нужно знать, сколько их. Россия должна предоставлять условия, в которых можно адаптировать детей мигрантов в нашей многонациональной стране. Песков заявил, что учет детей мигрантов ведётся. Этим занимается миграционная служба.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что Путин считает, что нужно следить за долей детей мигрантов в школах.