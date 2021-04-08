965 улиток переползли через ветконтроль в Пулково

За три месяца текущего года ветеринарный контроль аэропорта Пулково прошли 965 улиток. Об этом сообщили в пресс-службе Управления Россельхознадзора по Петербургу, Ленинградской и Псковской областям.

С 1 января этого года в грузовом терминале аэропорта Пулково сотрудники Управления Россельхознадзора перед полетом провели специальный ветеринарный контроль 965 декоративных улиток.

Всех животных отправлял индивидуальный предприниматель из Петербурга и компания, которая занимается розничной торговлей домашними животными.

Моллюски следовали по адресам в организации, занимающиеся той же деятельностью.

Известно, что улитки отправлены в Архангельскую, Калининградскую и Магаданскую области. А также в Камчатский, Красноярский, Приморский и Хабаровский края, в республику Коми и Крым и даже в Ханты-Мансийский автономный округ.

В результате ветеринарного контроля специалисты не нашли нарушений. Поэтому все до одной улитки смогли беспрепятственно продолжить свой намеченный путь.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Ленинградском зоопарке сразу у двух самок кенгуру выглянули из сумок детеныши.