В Ленинградском зоопарке показали детенышей кенгуру, впервые выглянувших из сумки

В Ленинградском зоопарке показали детенышей кенгуру, впервые выглянувших из сумки
Детеныши кенгуру выглянули из маминой сумки. Фото: скриншот Instagram

В Ленинградском зоопарке сразу у двух самок кенгуру выглянули из сумок детеныши. Об этом сообщается на странице зоопарка в соцсети Instagram.

Каждый год сумчатые обитатели радуют зоопарк пополнением. Один из кенгурят родился примерно в середине осени 2020 года, а второй детеныш появился на свет в январе. Младший еще не успел покрыться шерстью. При этом самка Хлоя уже не раз становилась мамой, а для Деметры это первый опыт.

Детеныши кенгуру выглянули из маминой сумки. Фото: скриншот Instagram

Детеныши кенгуру рождаются настолько крошечными, что могут поместиться в чайную ложку — их вес составляет всего 1 грамм. Сразу после рождения они цепляются лапками за шерсть мамы и перебираются в сумку. Выбираются наружу они лишь через несколько месяцев, а до этого момента они даже не показываются.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в Ленинградском зоопарке пополнение: там родился детеныш капибары.

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