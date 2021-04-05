В Ленинградском зоопарке пополнение: там родился детеныш капибары

Пока непонятно, девочка это или мальчик – известно станет лишь через полгода.

Сотрудники Ленинградского зоопарка рассказали о пополнении: у местных капибаров родился детеныш. Малыш появился на свет 15 марта 2021 года, но новостью решили поделиться только сейчас в Instagram-аккаунте зоопарка.

Отмечается, что на данный момент детеныш уже самостоятелен: он может есть взрослую еду, самостоятельно гулять и выбирать место для отдыха. Несмотря на это, малыш привязан к своим родителям: с ними он играет и спит.

Обычно у капибаров рождаются сразу несколько детенышей, но для самки это были первые роды, поэтому пока что только один. Специалисты пока не знают, каков пол малыша – это станет понятно только через полгода.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что петербургский зоопарк «заминировали» и отправили письмо с требованием показать на ТВ.