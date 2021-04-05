Петербургский зоопарк «заминировали» и отправили письмо с требованием показать на ТВ

В Петербурге мужчина отправил электронное письмо на почту генерального директора зоопарка «им.Чебурашки» с ложным сообщением об акте терроризма. Об этом стало известно Gazeta.SPb.

В полицию Петроградского района сотрудник службы безопасности зоопарка «им.Чебурашки» сообщил, что на электронную почту генерального директора организации отправили письмо с угрозой террористического акта.

Отправивший послание поздоровался и сообщил, что на территории зоопарка установлено несколько десятков взрывных устройств, которые могут поднять всех на воздух.

Мужчина написал, что деньги ему не нужны. По его словам, «их у него сполна».

Его требования заключались в том, чтобы его показали на информационных каналах телевидения. При этом мужчина хотел, чтобы утверждалось, что он «самый влиятельный и сильный в минировании».

Также злоумышленник продиктовал номер телефона, по которому можно «если желаете оставить чаевые».

В конце он упомянул, что требования должны быть выполнены в течение четырех часов, иначе будет исполнено обещанное.

В результате осмотра зоопарка «им.Чебурашки» и прилегающей территории взрывных устройств и взрывчатых веществ не обнаружили.

Также эвакуировали 15 человек.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что петербурженку задержали за «заминирование» полицейского участка.