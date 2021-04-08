Создавшая копию скульптуры львов из Каира петербурженка проиграла суд о защите авторских прав

Истец просила признать скульптуру авторской работой и взыскать с заказчика компенсацию в размере 500 тысяч рублей. Фото: скриншот Instagram

Истец просила признать скульптуру авторской работой и взыскать с заказчика компенсацию в размере 500 тысяч рублей. Фото: скриншот Instagram

Октябрьский районный суд Петербурга отказал петербурженке, пытавшейся защитить авторские права на скульптуру, которую она создала, скопировав скульптуру каирских львов.

Как сообщили в объединенной пресс-службе судов города, в 2018 году петербурженка на заказ создала модель для снятия формы скульптуры каирского льва, созданной в 1873 году французским скульптором. За это ей заплатили 90 тысяч рублей.

Заказчик использовал эту форму для отливки скульптур и начал продавать их на сайте и в соцсетях. Петербурженку это не устроило и она обратилась в суд.

В суде она утверждала, что скульптуры были созданы ее собственным творческим путем, и она не давала заказчику прав на их продажу. Истец просила признать скульптуру авторской работой и взыскать с заказчика компенсацию в размере 500 тысяч рублей. Также она хотела, чтобы он остановил продажу львов, и оплатил судебные расходы.

Судебная экспертиза установила, что скульптура каирского льва является не авторским произведением истца, а копией ранее созданного произведения, а именно скульптур львов, установленных у одного из мостов в Каире.

Суд петербурженке отказал и взыскал с нее 30 тыс. рублей за проведение экспертизы, 21,8 тыс. рублей за судебные расходы и 15 тыс. рублей за расходы на оплату услуг адвоката.

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