Суд продал дом и землю бизнесмена Ебралидзе для погашения долга в 300 млн рублей

Куйбышевский районный суд продал с публичных торгов имущество петербургского бизнесмена Александра Ебралидзе, чтобы погасить кредитную задолженность перед банком «Санкт-Петербург».

Как сообщает объединенная пресс-служба городских судов, в 2011 году бизнесмен взял в банке «Санкт-Петербург» кредит на сумму 300 млн рублей под 11.75% годовых. Спустя несколько лет процентную ставку подняли до 15%. Бизнесмен должен был погасить кредит до января 2020 года, однако этого не произошло. На тот момент задолженность составляла более 324 млн рублей.

Банк обратился в суд с требованием взыскать с Ебралидзе полную сумму долга.

Суд взыскал с бизнесмена средства в полном объеме, продав с публичных торгов его четырехэтажный дом, начальная стоимость которого составляла 108 млн рублей, и шесть земельных участков общей стоимостью почти 58 млн рублей.

Петербургский бизнесмен грузинского происхождения Александр Ебралидзе в 1990-х основал в Петербурге ОАО «Центр гуманитарного и делового сотрудничества», ныне ОАО «Талион», через которую контролирует одноименную гостиницу на набережной Мойки. Возглавляет построенный им деревообрабатывающий завод в Торжке.

Также он был одним из собственником Констанс-банка, у которого Центробанк в 2016 году отозвал лицензию из-за крупной недостачи наличных в кассе.

В молодые годы Александр Ебралидзе дважды привлекался к уголовной ответственности. В 1979 году он был осужден на 8 лет лишения свободы за разбойное нападение и незаконное хранение оружия. Был освобожден досрочно через шесть лет. В 1986 году вновь был осужден на пять лет за хулиганство и сопротивление властям. Во второй раз он тоже был досрочно освобожден из заключения.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что год назад банк за долги взыскал акции АО «Талион» с Ебралидзе.