Банк за долги взыскал акции АО «Талион» с Ебралидзе

Куйбышевский районный суд взыскал с предпринимателя Александра Ебралидзе 9,99% акций АО «Талион» в пользу банка «Санкт-Петербург». Они будут направлены в счет погашения задолженности по кредиту.

В 2010 году банк «Санкт-Петербург» предоставил структурам Александра Ебралидзе кредит в размере 4 млрд рублей. Залогом выступали акции АО «Таллион», напоминает АБН. Вернуть деньги бизнесмен должен был до 22 ноября, но этого не произошло.

Банк требует с АО «Талион» и его дочернего ЗАО «Елисеев Палас Отель» 5,5 млрд рублей. Обе компании занимаются развитием гостиницы Taleon Imperial Hotel на Невском проспекте, 15.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что на Авито опубликовали объявление о продаже элитной гостиницы Taleon Imperial Hotel в центре Петербурга. Стоимость отеля оценили в 21 млрд 789 млн рублей. Ебралидзе попытки продать гостницу объяснил желанием сосредоточиться на другом бизнесе.