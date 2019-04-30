В Петербурге продают отель на Авито за 21 миллиард

Один квадратный метр в отеле обойдется покупателю в 1 миллион рублей. Фото: скриншот Авито

Один квадратный метр в отеле обойдется покупателю в 1 миллион рублей. Фото: скриншот Авито

Новое скандальное объявление с девятью нулями на Авито — предложение купить элитный «Талион Империал Отель» на Невском проспекте. Один квадратный метр обойдется покупателю в 1 миллион рублей.

«Предлагается пятизвездный «Талион Империал Отель» на 89 номеров всех категорий в едином комплексе из 3-х зданий ХVIII – XIX веков в центре г. Санкт-Петербурга площадью 24 000 м2», сообщается в объявлении.

Гостиницу продают ни больше, ни меньше за — 21 млрд 789 млн рублей. Продавец — скрывающий свою личность, индивидуальный предприниматель.

Цена одного квадратного метра в данном гостиничном комплексе составляет — 12500 евро, то есть, почти 1 миллион рублей. Есть предположение, что на такой площади может уместиться только унитаз.

Интересно, что продавец, некий Юрий Владимирович готов торговаться и сделать скидку, он пишет: «При продаже всего комплекса стоимость м2 обсуждается на порядок ниже».

Напоминаем, что ранее Gazeta.SPb сообщала о том, что мозаичное панно «Афганистан», предназначенное для метро, продают на Avitо.