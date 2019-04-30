Мозаичное панно «Афганистан», предназначенное для метро, продают на Avito

На площадке для объявлений появилось сообщение о продаже панно под названием «Афганистан». Предположительно, данный арт-объект должен был украсить станцию метро «Проспект Славы» в Петербурге.

На Avito пост выложил неизвестный гражданин. В сообщении говорится, что панно выполнено из материала смальта и прочие характеристики произведения.

«Панно посвящено воинам-интернационалистам. В центре панно изображен выход войск через мост», — также сообщается в сообщении.

Площадь панно составляет 96 квадратных метров.

Стало известно, что договор с компанией заказавшей панно ранее для метро был рассчитан на 257 млн рублей. Но каких-либо денежных средств за уже сделанную работу художники не получили. Вероятно, этот факт и подтолкнул авторов работы на такой шаг.

Выяснилось, что мозаика была выставлена на Avito директором компании «Тесер» Егором Быстровым, сообщает «Фонтанка». Быстров подтвердил, что это то самое панно, которое должно было украшать станцию метро «Проспект Славы».

Напоминаем, что ранее Gazeta.SPb сообщала о том, что в Петербурге начнет работать ночной поезд-челнок в метро.