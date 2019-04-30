В Петербурге начнет работать ночной поезд-челнок в метро

Круглосуточный перевоз пассажиров он будет осуществлять в праздничные дни. Фото: pixabay

Круглосуточный перевоз пассажиров он будет осуществлять в праздничные дни. Фото: pixabay

В метрополитене Санкт-Петербурга будет курсировать ночной поезд-челнок. В подземке он начнет перевозить горожан от «Адмиралтейской» до «Спортивной» в ночь с 30 апреля на 1 мая.

Известно, что праздничным дням поезд-челнок будет осуществлять движение круглосуточно, а по выходным — с 01.00 до 03.00. На каждую из станций поезду будет прибывать раз в 20 минут, об этом сообщает пресс-служба ГУП «Петербургский метрополитен»,

К сожалению, по будним дням состав курсировать не будет.

По предварительной информации, на круглосуточном поезде-челноке в городской подземке можно будет прокатиться до 15 ноября.

Напоминаем, что ранее Gazeta.SPb сообщала о том, что метро Петербурга будет работать в ночь с 1 на 2 мая.

Проехать можно будет по жетонам и единым электронным проездным. Однако, с 2 ночи до 4:30 утра пополнить БСК и оплатить покупки через Интернет не получится.