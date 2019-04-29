Метро Петербурга будет работать в ночь с 1 на 2 мая

Работать будет не каждый вестибюль. Фото: pixabay.com

Работать будет не каждый вестибюль. Фото: pixabay.com

Проехать можно будет по жетонам и единым электронным проездным.

Метрополитен Санкт-Петербурга не станут закрывать в ночь со среды 1 мая на четверг 2 мая, сообщили в метро Петербурга 29 апреля.

Большинство станций будут работать круглосуточно, за исключением одного из вестибюлей “Проспекта Ветеранов”, “Ленинского проспекта”, “Площади Ленина”, “Московской”, “Девяткино”. По вестибюлю закроют на парных станциях “Технологический институт” и “Площадь Александра Невского (2)”. “Достоевская, “Невский проспект” и “Спасская” работать не будут.

С 2 ночи до 4:30 утра пополнить БСК и оплатить покупки через Интернет не выйдет — посетители подземки Санкт-Петербурга смогут проехать по жетонам и “Подорожнику”.

В подземке отметили, что хотят обеспечить потребности жителей Петербурга в период праздников. На Невском проспекте 1 мая пройдем демонстрация — это станет началом длинных майских праздников. Ранее Gazeta.SPb рассказала, как можно провести первые пять дней мая.