В Петербург доставили первую партию «ЭпиВакКороны»: ответы на важные вопросы о новой вакцине

В четверг, 8 апреля, на Центральную фармацевтическую базу Северной столицы поступила первая крупная партия вакцины «ЭпиВакКорона», разработанная специалистами центра «Вектор».

В Комитете по здравоохранению Петербурга рассказали подробности о применении и хранении нового препарата. Партия состоит из 27 400 ампул — поскольку эта вакцина, также как и «Спутник V», двухфазовая, то этого количества хватит на 13 700 человек. Как и в случае с разработкой Центра Гамалеи, вторая доза «ЭпиВакКороны» вводится с интервалом не менее 14-21 дня.

«ЭпиВакКорона» — однокомпонентная синтетическая пептидная вакцина, созданная в Государственном научном центре вирусологии и биотехнологии «Вектор» Роспотребнадзора. Примечательно, что в отличие от «Спутника V», данный препарат не требует глубокой заморозки, его можно хранить при температуре от +2 до +8 градусов — это значительно облегчает транспортировку. Вакцину в ближайшее время развезут в несколько десятков поликлиник в каждом районе города, после чего она станет доступна для использования.

Роспторебнадзор, в свою очередь, ответил на самые популярные вопросы по использованию вакцины. К примеру, противопоказаниями к применению «ЭпиВакКороны» являются: гиперчувствительность к компонентам препарата (гидроокиси алюминия и другим); тяжелые формы аллергических заболеваний; реакция или поствакцинальное осложнение на предыдущее введение вакцины; острые инфекционные и неинфекционные заболевания, хронические заболевания в стадии обострения – прививки проводят не ранее чем через месяц после выздоровления или ремиссии.

При нетяжелых ОРВИ, острых инфекционных заболеваниях ЖКТ вакцинацию проводят после нормализации температуры. Также прививка противопоказана при иммунодефиците (первичном); злокачественных заболеваниях крови и новообразованиях; беременности и периоде грудного вскармливания, а также детям до 18 лет (в связи с отсутствием данных до проведения клинических исследованиях на детях).