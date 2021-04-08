Автомобиль вылетел на тротуар и врезался в светофор на Мебельной улице

На перекрестке Мебельной улицы и Лыжного переулка произошло ДТП. Легковой автомобиль врезался в светофор на тротуаре.

Дорожный инцидент произошел сегодня, 8 апреля. Фотографии с места происшествия опубликовали в сообществе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» социальной сети «ВКонтакте».

На кадрах видно, что передняя часть машины оказалась на тротуаре. Капот транспортного средства серьезно пострадал. Информация о возможных пострадавших не приводится.

Другие подробности выясняются.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что фура с прицепом перекрыла КАД в районе развязки с Шафировским проспектом.