Автомобиль вылетел на тротуар и врезался в светофор на Мебельной улице

Автомобиль вылетел на тротуар и врезался в светофор на Мебельной улице
Место происшествия. Фото: скриншот "ДТП и ЧП Санкт-Петербург"

На перекрестке Мебельной улицы и Лыжного переулка произошло ДТП. Легковой автомобиль врезался в светофор на тротуаре.

Дорожный инцидент произошел сегодня, 8 апреля. Фотографии с места происшествия опубликовали в сообществе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» социальной сети «ВКонтакте».

На кадрах видно, что передняя часть машины оказалась на тротуаре. Капот транспортного средства серьезно пострадал. Информация о возможных пострадавших не приводится.

Другие подробности выясняются.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что фура с прицепом перекрыла КАД в районе развязки с Шафировским проспектом.

авария дтп новости СПб


 

Новости партнеров
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
РФПИ попросил Словакию вернуть партию «Спутника V»
Путин назначил Русских на пост врио губернатора Ульяновской области
Автомобиль вылетел на тротуар и врезался в светофор на Мебельной улице
Новый мобильный пункт вакцинации от COVID-19 откроют в ТРК «Гулливер»
В Петербурге в этом году появятся 18 новых пешеходных переходов и 55 ...
Осадки и сильный ветер обрушатся на Ленобласть в пятницу
Власти Петербурга сообщили о готовности привить от COVID-19 иностранных студентов
На КАД рядом с развязкой с Шафировским проспектом освободили две полосы ...