Следователи ищут свидетелей стрельбы по ребенку в Кингисеппе

В Ленобласти продолжается расследование инцидента на детской площадке, в результате которого пострадал ребенок. Следователи ищут людей, видевших, как произошел выстрел в 10-летнего мальчика.

Ребенок получил ранение на детской площадке в Кингисеппе 4 апреля. В Следственном комитете сообщили о продолжении расследования уголовного дела по признакам хулиганства с применением оружия и покушения на убийство малолетнего.

Следствие обращается ко всем гражданам, кто 4 апреля находился в парке Романовка и видел лиц с оружием или обладает любыми другими значимыми для следствия сведениями, сообщить всю информацию в отдел Дежурных следователей СУ СК РФ по номеру телефона: +7(812) 492-01-58.

Правоохранительные органы проводят розыскные мероприятия по установлению местонахождения преступника.

Напомним, преступный инцидент произошел на детской площадке, расположенной на Октябрьской улице. Злоумышленник, личность которого пока не установлена, выстрелил в сторону детей. Пуля попала в шею 10-летнего мальчика, что подтверждено рентгеном.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Петербурге прооперировали раненного в Кингисеппе мальчика.