Курьер на велосипеде попал под маршрутку в Пушкине

Курьер на велосипеде попал под маршрутку в Пушкине
Мужчине потребовалась медпомощь. Фото: Baltphoto/ Андрей Пронин

В городе Пушкин маршрутка сбила курьера на велосипеде. Пострадавшему потребовалась помощь медиков.

Дорожный инцидент произошел в четверг, 8 апреля, около 22:00 на углу улицы Ленинградской и Кузьминского шоссе. На месте происшествия остался желтый бокс с едой и двухколесный транспорт.

Как сообщил 78.ru со ссылкой на соцсети, мимо места происшествия проезжала машина реанимации, сотрудники которой, заметив мужчину на асфальте, экстренно оказали ему первую медицинскую помощь.

Другие подробности выясняются.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что автомобиль вылетел на тротуар и врезался в светофор на Мебельной улице.

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