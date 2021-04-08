Врачи рассказали о состоянии инфицированного COVID президента Аргентины

Президент Аргентины Альберто Фернандес, который ранее заразился коронавирусом, чувствует себя хорошо. Об этом рассказала команда его врачей.

По их словам, у главы государства нет серьезных симптомов заболевания. У него нормальная температура тела, хорошие снимки легких и анализ крови.

Напомним, 3 апреля стало известно, что Президент Аргентины Альберто Фернандес сдал тест на выявление коронавируса, который показал «+». Он заявил, что уже находится на самоизоляцию и следует инструкциям личного врача.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что Аргентина получила еще около 500 тыс. доз «Спутника V».