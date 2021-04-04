Аргентина получила еще около 500 тыс. доз «Спутника V»

Аргентина получила еще около 500 тыс. доз «Спутника V»
Вакцина "Спутник V" становится все доступнее. Фото: официальный сайт Sputnik V - первой зарегистрированной вакцины против COVID-19

Аргентина получила еще одну партию российской вакцины от коронавируса «Спутник V». В страну прибыло 497 тыс. доз российской вакцины.

«В Буэнос-Айрес из Москвы прибыла одиннадцатая партия «Спутника V» (497 тыс. 745 доз первого компонента)», — сообщается в Twitter российского посольства в стране.

Напомним, 23 декабря стало известно, что власти Аргентины официально одобрили использование в стране российской вакцины против коронавирусной инфекции «Спутник V».

С начала пандемии в Аргентине зафиксировано 2 383 537 случаев заражения коронавирусом, число смертельных исходов достигло 56 106.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что Аргентина, как сообщают в Российском фонде прямых инвестиций (РФПИ), является первой страной Латинской Америки, официально разрешившей использование «Спутника V». Процедуру регистрации вакцины провели в ускоренном формате.

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