Аргентина получила еще около 500 тыс. доз «Спутника V»

Аргентина получила еще одну партию российской вакцины от коронавируса «Спутник V». В страну прибыло 497 тыс. доз российской вакцины.
«В Буэнос-Айрес из Москвы прибыла одиннадцатая партия «Спутника V» (497 тыс. 745 доз первого компонента)», — сообщается в Twitter российского посольства в стране.
Напомним, 23 декабря стало известно, что власти Аргентины официально одобрили использование в стране российской вакцины против коронавирусной инфекции «Спутник V».
С начала пандемии в Аргентине зафиксировано 2 383 537 случаев заражения коронавирусом, число смертельных исходов достигло 56 106.
Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что Аргентина, как сообщают в Российском фонде прямых инвестиций (РФПИ), является первой страной Латинской Америки, официально разрешившей использование «Спутника V». Процедуру регистрации вакцины провели в ускоренном формате.