Суд запретил «Газпрому» проводить работы на Охтинском мысе на время судебного спора

Суд запретил "Газпрому" проводить работы на Охтинском мысе на время судебного спора. Фото: "Газпром нефть"

Суд запретил "Газпрому" проводить работы на Охтинском мысе на время судебного спора. Фото: "Газпром нефть"

Куйбышевский районный суд наложил меры предварительной защиты на какие-либо работы на Охтинском мысе. Решение принято на заседании 8 апреля

Охтинский мыс принадлежит «дочке» «Газпрома». В скором времени там будет бизнес-центр. Против строительства выступили градозащитники и археологи. На мысе обнаружили остатки крепостей, но комитет признал объектом культурного наследия не весь мыс.Археологи предлагают там организовать музей.

Шапчиц попросил на время рассмотрения иска запретить проводить какие-либо работы на Охтинском мысе. Компания отметила, что что никакой стройки ещё нет.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что минкульт не стал расширять границы охранной зоны на Охтинском мысе. Министерство культуры не увидело оснований для расширения границ музея-заповедника Охтинского мыса в Петербурге.