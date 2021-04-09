В БЦ напротив Владимирского собора создадут коворкинг

В БЦ напротив Владимирского собора создадут коворкинг
В БЦ напротив Владимирского собора создадут коворкинг. Фото: pixabay

8 апреля на Владимирском проспекте в бизнес-центре Renaissance Hall откроется коворкинг от компаний IPG.Estate и Renaissance Development.

Сделку заключили вчера, сообщает «Деловой Петербург». Коворкинг, займёт болен 1 тысячи квадратных метров. Его рассчитывают на более чем на 200 рабочих мест. Открытие запланирован на август этого года. Организаторы уверяют, что увеличат площадь до 5 тысяч «квадратов».

Компания заметила растущий спрос на коворкинги и офисы у фрилансеров и представителей бизнеса. Теперь организация ведёт переговоры с другими хозяевами офисов.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что число жалоб бизнес-омбудсмену в Петербурге выросло более чем на треть. Оказалось, что во время пандемии пострадали 83% предпринимателей. Господдержкой воспользовались менее 30% бизнесменов.

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