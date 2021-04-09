Циклон «Винсент» усилит ветер и вызовет дожди 9 апреля в Петербурге

В Северную столицу приходит очередной циклон, который принесет в город облачную погоду. Об этом сообщил ведущий специалист центра «Фобос» Михаил Леус.

Сегодня, 9 апреля, в Петербург вслед за циклоническим вихрем приходит следующий облачный вихрь, надвигающийся с запада. Немецкие синоптики дали ему название «Винсент», в середине дня его центр окажется над акваторией Ботнического залива.

Циклон затянет небо над городом плотными облаками, а во второй половине дня вызовет осадки: начиная с западных районов будут идти дожди.

Воздух сегодня прогреется до плюс 8 градусов, в Ленобласти ожидается на градус теплее. Южный ветер будет порывистым, его скорость составит 5-10 метров в секунду. Кроме того, будет понижаться атмосферное давление.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что снег останется в Петербурге еще на три дня.