В Петербурге мать отсудила у бывшего мужа квартиру из-за долга по алиментам

В Петербурге мать отсудила у бывшего мужа квартиру из-за долга по алиментам
Мужчина игнорировал уведомления о необходимости платить алименты и остался без квартиры. Фото: пресс-служба ГУ ФССП России по Санкт-Петербургу

Судебные приставы помогли петербурженке получить квартиру в счет погашения крупной задолженности по алиментам.

Как сообщили в пресс-службе управления ФССП по Петербургу, 54-летний отец с 2013 года не помогал дочери, накопив перед ней внушительный долг по алиментам в размере более 5 млн рублей.

Мужчина неоднократно был привлечен к административной и уголовной ответственности, однако выплачивать долг по-прежнему не собирался. Счетов в банке у него не было, равно как и работы. Вскоре приставы установили, что помимо основного жилья у него есть однокомнатная квартира рядом с Муринским парком.

Его предупредили о скорой реализации квартиры в счет погашения долга, но он продолжал уклоняться. Продать квартиру не смогли, не помогло даже снижение стоимости на 20%. В результате женщине было предложено передать квартиру в ее собственность, на что она согласилась.

Однако отец по-прежнему должен бывшей супруге и дочери более 2 млн рублей.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что незаконно уволенный многодетный отец получил получил четверть миллиона рублей благодаря петербургским приставам.

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В Петербурге мать отсудила у бывшего мужа квартиру из-за долга по алиментам
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