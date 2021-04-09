Участок трассы от Петербурга до границы Белоруссии отремонтируют за 2 млрд рублей

Трассу отремонтируют до октября 2023 года. Фото: Baltphoto/Михаил Киреев

Трассу отремонтируют до октября 2023 года. Фото: Baltphoto/Михаил Киреев

Ремонт участка федеральной автодороги Р-23 «Псков», соединяющую Петербург и Белоруссию, обойдется в 2 млрд рублей.

Согласно плану, ремонт пройдет на участке трассы в Псковской области, между 468 и 481 км трассы. Соответствующий конкурс объявлен ФКУ «Управление федеральных автомобильных дорог «Северо-Запад». Информация об этом появилась на сайте госзакупок.

За капитальный ремонт участка трассы готовы заплатить 2 млрд рублей. Подрядная организация должна будет завершить ремонт до октября 2023 года.

Рабочим предстоит оформить рабочую документацию, обследовать участок на наличие взрывоопасных предметов и выполнить саму реконструкцию дороги.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в Петербурге 8 апреля начался ремонт Ропшинского шоссе. Работы проведут на участке шоссе длиной 3,5 километра.