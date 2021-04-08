Три километра Ропшинского шоссе отремонтируют за 54 тысячи рублей

Завершить работы по ремонту Ропшинского шоссе должны в этом году. Фото: Baltphoto/Андрей Пронин

Завершить работы по ремонту Ропшинского шоссе должны в этом году. Фото: Baltphoto/Андрей Пронин

В Петербурге 8 апреля начался ремонт Ропшинского шоссе. Работы проведут на участке шоссе длиной 3,5 километра.

Как сообщили в городском комитете по развитию транспортной инфраструктуры, будет отремонтирован участок от Санкт-Петербургского шоссе до границы Петергофа. Отмечается, что Ропшинское шоссе является объектом национального проекта «Безопасные качественные дороги».

Стоимость работ составит почти 54,5 тысячи рублей. Генеральному подрядчику ООО «СК «Орион» плюс» предстоит отремонтировать покрытия проезжей части и тротуаров, заменить бордюры и восстановить зеленые насаждения после завершения работ. Участок должны отремонтировать в этом году.

Движение по Ропшинскому шоссе не будут закрывать полностью. Исключение составит период с 18 по 27 апреля. В ночное время, с 22:00 до 07:00, движение будет перекрыто в направлении от Санкт-Петербургского шоссе до улицы Новые Заводы.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что на Литейном мосту перекроют две полосы для замены асфальта.